Сутки в зоне АТО: боевики провели 20 обстрелов - один военнослужащий погиб, четверо бойцов пострадали

За прошедшие сутки 21 февраля, в зоне АТО трое украинских военных ранено, один военнослужащий получил боевое травмирование, еще один погиб в результате неосторожного обращения с оружием.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«За минувшие сутки враг провел 20 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирование. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий», - говорится в сообщении.

На Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по украинским опорным пунктам вблизи Троицкого.

«С минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, захватчики обстреливали защитников Луганского, Железного и Новолуганского, а защитников Майорска - с зенитной установки. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали наших воинов неподалеку Зайцево», - информирует штаб.

На Донецком направлении российские оккупационные войска вели обстрел из минометов 120 и 82 мм калибра и гранатометов у Водяного и Лебединского. Из стрелкового оружия шел обстрел украинских позиции в районе Авдеевки.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедшие сутки 20 февраля позиции Вооруженных Сил Украины 15 раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск, в частности, неоднократно, и из оружия запрещенного минскими договоренностями.