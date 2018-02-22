Депутат от ОБ Мишкур заявил, что в 2014 году он с георгиевской ленточкой просто «проходил мимо» пророссийского митинга

Станислав Мишкур Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Станислав Мишкур заявил, что в 2014 году он не являлся участником пророссийского митинга в Николаеве. Якобы он с георгиевской ленточкой проходил мимо.

Об этом сообщает сайт «Шиповник».

Отметим, что в феврале 2014 года, накануне начала агрессии РФ против Украины, Станислав Мишкур принимал участие в пророссийской акции. Спикеры этой акции заявляли в центре города, что «Николаев – русский город…, часть исторической Новороссии».

Станислав Мишкур (в центре фото)

Теперь же депутат утверждает, что он «за единство Украины».

– Где я был участником пророссийских митингов? Если вы о той фотографии, где я иду с георгиевской ленточкой, то я скажу, что я не видел, что за моей спиной были флаги, это во-первых. Во-вторых, тогда ленточка была разрешена! То, что у нас идет АТО – это да, это я согласен. Я за народ Украины и за единство нашей страны, за государственность Украины. Я никакие идеи в 2014 году не отстаивал! Я не участвовал, то, что я мимо проходил – это ничего не значит. Я не был участником митингов, – заявил депутат.

Напомним, что ранее исполком Николаевского городского совета улучшил жилищные условия семье дочери замначальника управления здравоохранения горсовета Виктора Фаюка Оксане и депутата горсовета от «Оппоблока» Станислава Мишкура. Их семье в декабре 2017 года выдали двухкомнатную квартиру взамен однокомнатной. При этом в конце сентября 2017 года Оксана Фаюк стала на учет в общей очереди горсовета для улучшения жилищных условий и попала на 6203 место в этой очереди.

В ноябре 2015 года был опубликован материал, в котором сообщалось, что Станислав Мишкур был сторонником идей так называемой «Новороссии». К примеру, он был подписан на паблики соответствующей направленности в соцсетях, и считал «классным» видеоролик с так называемой «народной дружиной Юго-Востока Украины». Сразу после выхода публикации Мишкур удалил свою страницу «Одноклассниках», где он показывал свои симпатии к антимайдану.