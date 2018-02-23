Боевики за сутки 19 раз обстреляли позиции ВСУ – один боец погиб, еще один получил ранение

За минувшие сутки 22 февраля российско-оккупационные силы провели 19 прицельных обстрелов на Донбассе. В результате вражеского огня погиб один украинский военнослужащий, еще один был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Луганском направлении основная вражеская огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В частности, противник применил 120-ти и 82-мм минометы и целый арсенал пехотного вооружения неподалеку Луганского и Троицкого. По несколько вражеских мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки.

Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты вели огонь вблизи Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов – неподалеку Гладосово и Лозового. Также из вооружения БМП и стрелкового оружия захватчики обстреливали позиции ВСУ у Новоалександровки.

На Донецком направлении противник вел огонь из минометов различных калибров по позициям вблизи Новотроицкого и Песков.

Напомним, 21 февраля в зоне АТО трое украинских военных ранено, один военнослужащий получил боевое травмирование, еще один погиб в результате неосторожного обращения с оружием. Всего в среду боевики совершили 20 обстрелов.

Как известно, президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Этот документ переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Муженко отмечает, что продолжается изменение формата антитеррористической операции в операцию Объединенных сил, которую возглавит военное руководство.