В Николаеве пророссийская организация устроила проплаченную акцию на 23 февраля – одного из ее участников избили

В Николаеве одесская организация «Вера и память» устроила проплаченную акцию в честь 23 февраля.

Об этом на своей странице в «Facebook» сообщил представитель партии «Национальный корпус» Илья Зелинский.

Эта же одесская организация устраивала на 9 мая акцию «Бессмертный полк». Судя по посту Зелинского, который представляет националистов, одного из участников акции избили. Причем избитый участник приехал в Николаев из Одессы.

«Людей собирали через сеть инстаграм в 10:30 под памятником Ольшанцам. Цена вопроса – 200 гривен за полчаса».

«Проходили мимо, но акция уже закончилась, и ребята просто ждали деньги. Увидели, что одному из них стало очень плохо, решили оказать первую помощь. Костя сам из Одессы, зачем приехал сюда – не знает. Почему к нему все обращаются за деньгами – также не знает», - написал Зелинский.

По его словам, рядом с акциями всегда находится настоящий их координатор, который уже три года на 9 мая приезжает в Николаев.

На сайте организации «Вера и память» опубликован отчет об акции на 23 февраля в Николаеве. Судя по фотографиям, в акции приняли участие около 20 подростков, которые вряд ли имеют какое-то отношение к Дню советской армии.

Судя по сообщениям на сайте «Вера и память», эта организация кроме манипуляций на теме Великой Отечественной войны занимается защитой памятника императрице Екатерине Второй в Одессе.