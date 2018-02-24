«Россия слишком много инвестировала», – американский генерал о краткосрочной перспективе закончить войну на Донбассе

Бен Ходжес Американский генерал Бен Ходжес, который планировал военные операции в Ираке и Афганистане, считает, что Россия не уйдет с территории Донбасса быстро и легко.

Такое мнение он высказал в интервью «Новому времени».

- Я думаю, что в итоге решение должно быть не военным, а политическим, но при этом дипломатические усилия обычно занимают долгое время. Россия слишком много инвестировала в эту войну и потому не уйдет с территории Донбасса быстро и легко. Считаю, это будет долгий процесс, - заявил он.

Ходжес также отметил, что не видит прямой связи между президентскими выборами в России, которые должны состояться весной 2018 года, и прекращением войны на Донбассе.

Напомним, ранее Бен Ходжес удивился тому, что Украина просит летальное оружие у партнеров и при этом продает современное вооружение собственного производства.