Украина должна быть готова к широкомасштабной агрессии, - глава Генштаба Муженко

Начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что сейчас рассматриваются различные варианты и масштабы агрессии против Украины.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода

Муженко отметил, что Украина должна быть готова дать отпор России в любой момент.

- У нас есть отработанные планы на различные варианты с учетом тех угроз, которые существуют вокруг Украины, и мы готовим войска к обороне своей страны, - сказал начальник Генштаба.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко 20 февраля подписал закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Этот документ переформатирует АТО и определяет Россию агрессором.