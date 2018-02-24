В Одессе полиция задержала несовершеннолетних участников пророссийской акции в честь советской армии

В пятницу, 23 февраля, в Одессе задержали около 20 несовершеннолетних, которые принимали участие в акции к 100-летию советской армии.

Об этом сообщает УНИАН.

Молодые люди пришли в центральный парк культуры и отдыха им. Тараса Шевченко, в их числе один парень был одет в форму курсанта морского учебного заведения. Ребята развернули белые флаги с надписью: «Вера и память», а также изображением вечного огня. Отмечается, что у молодых людей были плакаты с текстом, который восхваляет советскую армию.

Юноши планировали присоединится к акции возле памятника Неизвестному матросу, где собрались взрослые люди, чтобы возложить к монументу цветы. Однако несовершеннолетних окружили полицейские, которые потребовали, чтобы те представились и объяснили, что делают в парке с флагами. Затем их задержали.

В свою очередь, советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил, что молодых людей доставили в отделение полиции, где установили их личности и мотивы пребывания на акции. Он подчеркнул, что к ответственности никого не привлекали.

Напомним, 23 февраля в Николаеве пророссийская организация устроила проплаченную акцию на 23 февраля – одного из ее участников избили.