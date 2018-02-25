«Рабский труд и смерть из-за голода»: правозащитники рассказали о жутких условиях в тюрьмах на оккупированном Донбассе

Заключенные, которые остались в тюрьмах на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, содержатся в ужасных условиях.

Об этом сообщает DW со ссылкой на правозащитников.

Эксперт правозащитной организации «Донбасс-SOS» Наталья Мельник сообщила, что в исправительных учреждениях на оккупированном Донбассе остались около 10 тысяч заключенных в Донецкой области и более 6 тысяч – в Луганской.

В свою очередь директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил, что из-за боевых действий и обстрелов на оккупированных территориях погибли по меньшей мере 10 заключенных и еще как минимум 26 были ранены. Однако эта цифра может быть больше.

Заключенные в тюрьмах на оккупированном Донбассе страдают от недоедания. В некоторых колониях зафиксированы даже случаи голодных смертей. Были случаи, когда заключенным приходилось самостоятельно бурить скважины, чтобы получать воду.

- В одной из колоний осужденные остались без отопления, и в холодный сезон температура в некоторых камерах падает до 5 градусов по Цельсию. Они обогревались «буржуйками», уголь для которых закупался за счет их родственников и близких, - сообщил Захаров.

Во многих исправительных заведениях нет возможности оказать помощь заключенным из-за отсутствия медикаментов. Даже специализированные колонии, в которых содержатся больные СПИДом и туберкулезом длительное время находились без лекарств.

Кроме перечисленных фактов, заключенные лишены справедливого суда на оккупированных территориях, а вынесенные им ранее приговоры пересматриваются самоназначенными судами без участия свидетелей, потерпевших, адвокатов и самих заключенных.

Напомним, ранее правозащитники обнародовали отчет о зверских казнях пленных на Донбассе.