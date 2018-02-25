Боевики на Донбассе снова применили запрещенную тяжелую артиллерию против ВСУ

За прошедшие сутки 24 февраля на Донбассе боевики снова применяли тяжелую артиллерию, всего в субботу зафиксировали четыре обстрела укреплений Вооруженных Сил Украины российско-оккупационными подразделениями.В результате этих действий ни один украинский защитник не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные группировки продолжают нарушать режим тишины, применяя оружие, которое давно должно быть отведенным от линии соприкосновения», – подчеркивают в штабе.

На Луганском направлении в вечернее время российские наемники снова грубо нарушили Минские договоренности и применили артиллерийские системы калибра 152-мм по окрестностям населенного пункта Подлесное.

Из 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов противник вел огонь по позициям ВСУ вблизи Крымского. Из гранатометов и стрелкового оружия - обстреливал защитников Лобачевого, а из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских воинов у Станицы Луганской.

Напомним, 23 февраля боевики 13 раз нарушили перемирие - никто из украинских защитников не пострадал. При этом боевики также использовали тяжелую артиллерию.