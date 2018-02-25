Спецслужбы РФ задержали украинца на админгранице с оккупированным Крымом

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Крыму задержали в пункте пропуска «Джанкой» гражданина Украины, который якобы находится в федеральном розыске.

Об этом сообщает РИА Крым со ссылкой на данные Погрануправления ФСБ.

Отмечается, что при осуществлении пограничного контроля лиц, «следующих на въезд в РФ, пограничным нарядом был выявлен 45-летний гражданин Украины».

«Выяснилось, что следующий по маршруту Геническ–Джанкой мужчина с декабря 2017 года разыскивается правоохранительными органами Республики Крым за совершение преступления по ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Задержанного передали сотрудникам полиции, сейчас он находится под стражей», - заявили в погрануправлении ФСБ.

Напомним, что в аннексированном Крыму спецслужбы РФ задержали украинца, подозреваемого в «шпионаже».