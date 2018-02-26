Российские пропагандисты выдали кадры из компьютерной игры в качестве доказательств «подвигов» военных Путина в Сирии

На российском «Первом канале» использовали кадры из компьютерной игры Arma 3 во время трансляции сюжета о погибшем в Сирии российском наводчике.

В выпуске программы «Воскресное время» 25 февраля рассказывали об Александре Прохоренко, старшем лейтенанте российской армии, который наводил самолеты на цели в Сирии и погиб там. Для иллюстрации деятельности Прохоренко российские журналисты показали кадры, которые пользователи сети быстро идентифицировали как скриншоты из игры.

Определить, что кадр сделан в игре Arma 3, помогли надписи в правом нижнем углу. Рация PNR-1000А — это одна из самых популярных раций в шутере, которую упоминают в руководствах по игре. Кроме того, окружение и снайперский прицел в кадре довольно похож на то, как выглядит геймплей игры.

Как отметили на Pikabu, кадр настолько короткий, что определить конкретное видео с геймплеем Arma 3 практически невозможно. Непонятно, ради чего монтажёр или автор сюжета вставили этот момент в выпуск: он слишком быстро появляется, чтобы зритель что-то заметил и напоминает «пасхалку» для тех, кто всё-таки успеет заметить.

Напомним, ранее Россия выдала кадры из компьютерной игры за доказательства сотрудничества Пентагона с ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что глава Кремля Владимир Путин в своем автобиографичном документальном фильме, который снял Оливер Стоун, демонстрировал американскому режиссеру видео, на котором якобы российские войска наносят удар по боевикам. При этом показанные кадры оказались довольно известным роликом, залитый на YouTube еще в 2013 году, на котором американский вертолет Апач ведет в Афганистане огонь по талибам.