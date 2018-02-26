СБУ идентифицировала почти 40 украинцев в составе наемников «ЧВК Вагнера»

Служба безопасности Украины идентифицировала почти 40 граждан Украины в составе «ЧВК Вагнера».

Об этом говорится в материале издания «Донбасс.Реалии».

«У Службы безопасности Украины есть информация, что при формировании контингента так называемой «ЧВК Вагнера» для направления в Сирию отдельную группу лиц составляли именно выходцы из Украины, которые условно получили обозначение как группа «Карпаты», - рассказал руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов.

«Это атакующее ядро. Людей, которые имеют опыт боевых действий на Донбассе, посылают в самую «задницу». Вот они идут первыми - «Карпаты - Весна». Я не знаю почему, но их всегда, как пушечное мясо, первыми посылают», - рассказывал раньше боевик «ДНР» Михаил Полынков в интервью сепаратистским медиа.

Российская «Фонтанка» утверждает, что сначала подразделение «Карпаты» создавали для диверсий в тылу украинской армии, но из-за слабой подготовки состава от этой идеи отказались, после чего украинцев отправили в Сирию.

В 2017 году группа была развернута в подразделении «Весна», его численность составила до 100-150 человек. Кроме украинцев, в группу вошли жители «казачьих» регионов России и 15-20 уроженцев Чечни.

Сколько украинцев погибли в Сирии, точно неизвестно. У СБУ есть данные о гибели трех граждан Украины в марте-апреле 2016 года. Это Эдуард Приходько из Горловки, Александр Конашенков из Новогродовки и Александр Кияшко из Донецка.

Однако, скорее всего, это количество больше, причем среди погибших - не только жители Донбасса.

«Встретившись с пацанами, которые освобождали Пальмиру, я услышал такую подробность, что при увольнении Пальмиры погибли 11 украинцев. Опять уточняющий вопрос: это граждане Украины с территории, контролируемой так называемыми «ЛНР» и «ДНР»? Нет, это из глубинной части Украины. Люди, которые имели в Украине какие-то проблемы с законом, исчезли в России и нашли убежище в так называемой «ЧВК Вагнера», - рассказал журналист «Новой газеты» Ирек Муртазин.

Отметим, что «ЧВК Вагнера» была создана в 2014 году российским подполковником запаса Дмитрием Уткиным. Изначально наемники воевали в Донбассе на стороне пророссийских боевиков, а затем отправились в Сирию. Минобороны РФ не подтверждает, чтобы бойцы ЧВК участвуют в операции в Сирии. Группу связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, также известным как "повар Путина". Ранее полный тезка Уткина был назначен гендиректором фирмы «Конкорд менеджмент и консалтинг» - управляющей компании ресторанного бизнеса Пригожина. Сам бизнесмен свою связь с «ЧВК Вагнера» отвергает.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что Кремль санкционировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Сирии.