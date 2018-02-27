Боевики «ДНР» задержали за хищения 22 своих «чиновника» во главе с «министром энергетики»

Так называемое «Министерство внутренних дел Донецкой народной республики» заявило о задержании 22 «должностных лица министерства угля и энергетики».

Об этом идет речь в сообщение так называемого «МВД ДНР».

«Установлено, что министр угля и энергетики Донецкой народной республики Эдуард Голенко с целью незаконного личного обогащения создал организованную преступную группу, участники которой под видом поставки товарно-материальных ценностей и оказания услуг совершали хищения денежных средств государственных предприятий, подконтрольных министерству угля и энергетики ДНР», - говорится в сообщении «пресс-службы министерства».

Сообщается, что в период с января 2017 года по настоящее время подозреваемые похитили с предприятий, подконтрольных «министерству», более 100 млн рублей.

По фактам хищения возбуждены уголовные дела.

«В результате спецоперации задержаны 22 чиновника различных уровней, 17 из них в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в оккупированном Луганске боевики задержали своего «генпрокурора». А в «ДНР» за «проукраинскую позицию» убили своего бывшего «министра энергетики».