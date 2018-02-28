Сутки в АТО: боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ, в результате огня ранен один военнослужащий

За 27 февраля в зоне АТО российско-окупационные войска провели семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, один украинский воин ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

За прошлые сутки противник применил минометы, запрещенные минскими договоренностями, не только по позициям защитников Украины, но и по населенному пункту.

"На Луганском направлении противник активизировался на Светлодарской дуге. В этом районе российско-оккупационные войска более четырех часов вели огонь из минометов различных калибров, гранатометов, зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов по нашим позициям у Светлодарска и выпустили более 200 мин различных калибров. 120-мм минометы захватчики применили вблизи Луганского и Троицкого, а неподалеку Новоалександровки - обстреливали наши позиции с минометов калибра 82-мм и гранатометов", - информирует штаб.

Сообщается, что противник выпустил не менее полутора десятка мин калибра 120 и 82 мм по населенному пункту Луганское. Пока последствия обстрела неизвестны, военнослужащие выясняют, разрушены ли здания и есть ли жертвы среди гражданского населения.

Отмечается, что на Донецком направлении нарушений прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что за минувшие сутки 26 февраля российско-оккупационные войска провели пять прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины на Донбассе. В результате вражеского огня трое украинских военнослужащих получили ранения.