«YouTube» удалил видео, на котором российский боевик рассказывал о планах взорвать крейсер «Украина» в Николаеве

Видеохостинг «YouTube» удалил с канала Службы безопасности Украины видео, на котором российский боевик Давид Пономарев рассказывал о планах устроить теракт в Николаеве – взорвать крейсер «Украина» на День Конституции в 2015 году.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

«Служба получила сообщение от администрации «YouTube» о вынесении предупреждения и удалении со страницы видео «СБУ фиксирует активизацию спецслужб РФ для дестабилизации ситуации в стране». Основанием для такого решения стали «отметки» видео интернет-пользователями как недопустимого. Администрация «YouTube» поддержала эту позицию. Сейчас наши специалисты, используя предложенный «YouTube» инструментарий, выясняют причины принятия такого решения. Вместе с тем мы убеждены, что направление жалоб на видео с доказательствами подрывной деятельности спецслужб РФ против Украины могло быть осуществлено только по их прямому указанию».

«Среди нескольких видео для удаления было выбрано лишь то, где привлеченный к осуществлению провокаций гражданин РФ демонстрирует свои документы», - сообщили в СБУ.

На видео показано, как Пономарев говорит, что собирается перебросить в Николаев 4 килограмма пластида – их намеревались провезти в междугороднем автобусе.