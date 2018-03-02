Сутки в АТО: боевики два раза обстреляли позиции ВСУ, ни один военный не получил ранений

За минувшие сутки, 1 марта, в зоне АТО российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

На Луганском направлении боевики применили 82-мм минометы у Светлодарска и выпустили в сторону украинских позиций 10 мин.

На Донецком направлении оккупанты вели огонь из минометов калибра 82-мм, вооружения БМП и гранатометов в районе Песков.

На других участках украинской обороны нарушений режима тишины не зафиксировали. Всего, за минувшие сутки, агрессор провел 2 прицельных обстрела позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня ни один украинский защитник не пострадал.

Отмечается, что относительное затишье эффективно использовали военнослужащие, выполняющие задачи в Донецкой области. Военной инженерной техникой они расчистили от снежных заносов автомобильную дорогу между прифронтовыми Марьинкой и Красногоровкой.

Ранее сообщалось, что за 27 февраля в зоне АТО российско-окупационные войска провели семь прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, один украинский воин был ранен.