На Харьковщине прошел обмен пленными - освобождены двое пограничников

В Харьковской области на КПП «Гоптовка» прошел обмен двух похищенных российскими спецслужбами украинских пограничников на двух сотрудников ФСБ РФ.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook

«Как и обещал на пресс-конференции, еще двое украинский освобождены из плена. Это наши пограничники Богдан Марцонь, Игорь Дзюбак. Агрессоры похитили их на Сумщине 3 октября прошлого года. Ребята, добро пожаловать домой!» - написал Порошенко.

Пограничники Игорь Дзюбак и Богдан Марцоня находились в российском СИЗО 4 месяца. В России им забросали незаконное пересечение границы, хотя в Государственной пограничной службе Украины отмечают, что их похитили.

Взамен, Украина передаст России задержанных на Херсонщине двух сотрудников ФСБ - Владимира Кузнецова и Аскара Кулуба.

О возвращении пограничников Порошенко по телефону сообщил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

- По вашему приказу Игорь Дзюбак и Богдан Марцонь возвращены на Родину, - сообщил Цигикал.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передала боевикам на Донбассе помилованную Порошенко женщину.