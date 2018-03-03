Сутки в зоне АТО: боевики провели восемь обстрелов позиций ВСУ - один военнослужащий погиб и двое ранены

В зоне АТО на протяжении 2 марта продолжалась активность российско-оккупационнных войск, так боевики провели восемь обстрелов позиций ВСУ, в результате огня один украинский военный погиб, двое ранены.

Об этом информирует пресс-центр штаба АТО.

«За минувшие сутки агрессор провел восемь прицельных обстрелов позиций Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский воин, еще двое наших защитников получили ранения», - передает штаб.

Отмечается, что оккупационные войска продолжают применять по позициям защитников Украины минометы, которые давно должны быть отведенными от линии разграничения. Штаб сообщает, что на Луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов в районе населенного пункта Троицкое.

Вблизи Станицы Луганской захватчики нарушили перемирие из стрелкового оружия.

«На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных типов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал наши позиции вокруг Авдеевки. Также, 82-мм минометы и вооружения БМП враг применил неподалеку Богдановки», - добавили в пресс-центре.

Напомним, что за минувшие сутки, 1 марта, в зоне АТО российско-оккупационные войска продолжали осуществлять обстрелы в сторону украинских защитников.