Восток Украины становится одной из самых заминированных территорий в мире, - заместитель генсека ООН

Урсула Мюллер Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер считает, что Восток Украины быстро становится «одной из самых заминированных территорий в мире».

Об этом она заявила на европейской конференции, посвященной гуманитарному кризису на востоке Украины и пути вперед, которая проходила в Брюсселе, сообщает «Голос Америки».

По ее мнению, нужно лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины.

- Этот кризис разгорелся во дворе Европы, но он в основном забыт миром, - заявила Мюллер, которая также является заместителем координатора по чрезвычайным ситуациям. - Мы должны лучше информировать мировую общественность о ежедневном насилии и жизненных условиях на востоке Украины, затрагивающих миллионы людей.

По словам Мюллер, человеческие жертвы вооруженного конфликта на востоке Украины - впечатляющие. Более 2530 гражданских лиц погибли и 9 тысяч получили ранения.

- Бесчисленные соглашения о прекращении огня не сработали, и именно эта политическая несостоятельность положить конец конфликту продолжает заставлять 4,4 миллиона украинцев, пострадавших от конфликта, переносить ежедневные страдания и делать невозможные выборы, - предупредила она.

Она также обратилась к правительству Украины с просьбой сделать все возможное для обеспечения свободного передвижения гражданских лиц и прекращения запрета на коммерческие перевозки через «линию разграничения».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Организация Объединенных Наций должна рассмотреть развертывание контингента в 20 тысяч военнослужащих из стран, не входящих в НАТО, и четырех тысяч полицейских для того, чтобы помочь решить кризис в Украине.