На Донбассе контрразведчики СБУ нашли запрещенную противопехотную мину российского производства

Сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили в Донецкой области два тайника с оружием и боеприпасами.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что из хранилища в Бахмутском районе изъяли противопехотную мину ПМН-2 и запал к ней, которая находится на вооружении военных Российской Федерации и запрещена международными законодательными актами.

В тайнике в районе Волновахи правоохранители обнаружили более тысячи патронов калибра 5,45 мм, 19 гранат Ф-1 и РГД-5.

Также у жительницы Волновахского района СБУ изъяла автомат Калашникова АКСУ-74 и 100 патронов к нему.

«В течение февраля текущего года в районе проведения АТО сотрудники СБУ из девяти выявленных схронов изъяли 5 единиц стрелкового оружия, почти 100 гранат, около 300 крупнокалиберных выстрелов, 88 осколочно-фугасных мин, противопехотную мину ПМН-2, 8 танковых выстрелов, более 3,5 тысяч патронов различного калибра и тротиловые шашки», - говорится в заявлении.

По признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 413 Уголовного кодекса, зарегистрированы 19 уголовных производств.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в зоне проведения АТО нашли заминированный тайник с оружием российского производства.