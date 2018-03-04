Украинская прокуратура грозит 15 годами тюрьмы за организацию российских выборов в Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым предупреждает граждан Украины, что в случае их участия в организации проведения российских выборов в аннексированном Крыму им грозит ответственность по статье «государственная измена» Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает «Крым.Реалии ТВ» со ссылкой на заместителя прокурора АРК Александра Удовиченко.

- Если это гражданин Украины, то в случае доказательства его вины ему может грозить наказание за государственную измену, которое предусматривает даже до 15 лет лишения свободы и ответственность за незаконное проведение выборов, которые Уголовный кодекс квалифицирует тоже как преступление, - сообщил Удовиченко.

В прокуратуре отметили, что гражданам России, которые будут принимать участие в организации и проведении выборов на полуострове, грозит преследование по статьям Уголовного кодекса Украины о захвате государственной власти и посягательстве на территориальную целостность Украины.

Ранее прокуратура АРК призвала крымчан не участвовать в организации выборов президента России в аннексированном Крыму. Прокуратура АРК может привлечь к ответственности 10 тысяч членов избирательных комиссий, организующих российские выборы в Крыму. Выборы президента России назначены на 18 марта – годовщину российской аннексии Крыма.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировую общественность не признавать результаты будущих выборов президента России в Крыму. 1 марта Верховная Рада призвала Совбез и Генассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, международные организации, иностранные парламенты и правительства не признавать легитимность российских выборов в Крыму.