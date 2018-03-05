В Петербурге на льду написали «Против Путина» – через 15 минут надпись стерли, а ее авторов задержали

Группа молодых людей была задержана в ночь с 3 на 4 марта за создание надписи «Против Путина» на льду реки Фонтанка в Петербурге.

Об этом сообщает «Росбалт».

Надпись создали представители местного штаба кандидата в президенты РФ Ксении Собчак. Они рассказали, что полиция приехала на место действия уже через пять минут. Стражи порядка заявили, что активистам придется «проследовать» в отдел «до выяснения обстоятельств» из-за «надписи, порочащей президента». Были задержаны шесть молодых людей, их отвезли в 78-й отдел полиции. Двоих – Антона Горбацевича и Тимура Расулова – продержали там до восьми утра. По словам Горбацевича, полицейские сразу надели на них наручники. К молодым людям также якобы была применена физическая сила.

- Мы разозлили их, наверно. Доставили в 78-й ОП, почти четыре часа думали, как квалифицировать. Не придумали и заставили нас подписать обязательство явки в суд или полицию. «Эшник» (сотрудник отдела по борьбе с экстремизмом – ПН) пытался с нами общаться. Еще у нас сразу изъяли телефоны, с которыми все это время проводили какие-то манипуляции. Видно, что вскрывали заднюю крышку, - пояснил Горбацевич.

Надпись «Против Путина» на Фонтанке была удалена пожарной машиной через 15 минут после появления, рассказали активисты.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская прокуратура грозит 15 годами тюрьмы за организацию российских выборов в Крыму.