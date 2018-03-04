С Петросяном, согнанными бюджетниками и платой в 500 рублей, - в Москве провели предвыборный митинг за Путина

В субботу, 3 марта, на большой спортивной арене стадиона «Лужники» прошел митинг-концерт «За сильную Россию», организованный предвыборным штабом кандидата в президенты России Владимира Путина. За несколько дней до митинга стало известно, что на него сгоняют студентов вузов и бюджетников. В итоге на концерт пришли 100 тысяч человек, но часть из них даже не стала ждать выступления Путина.

Репортаж о событии опубликовала «Медуза».

Женщина ругает сына: «Прекрати, иначе я тебя сдам дядям-полицейским, они устроят тебе экскурсию в участок!». Мужчины спорят, можно ли пронести в «Лужники» выпивку: «Железный термос нельзя? А у меня в пластике. Думаешь, тоже никак?».

Огромный поток людей тянется к стадиону из метро. С термосами на территорию «Лужников» и правда не пускают – как и с ноутбуками. К концерту в «Лужниках» оборудовали длинный ряд полевых кухонь, странного вида деревянные аттракционы и импровизированные ринги, огороженные бревнами и иконами, на которых проходят «богатырские бои» - почему-то, под звуки англоязычного панк-рока. Прямо за памятником Владимиру Ленину установили экран, транслирующий то, что происходит внутри большой спортивной арены.

Несмотря на то, что начало концерта было назначено на два часа дня, к этому моменту уже выступили Олег Газманов, Сергей Жуков из «Руки вверх!», Денис Майданов, Полина Гагарина и другие. На сцене также появились доверенные лица Владимира Путина, люди, которыми, по утверждению ведущего Дмитрия Губерниева, «гордится вся Россия, гордится весь мир» - в частности, дирижер Валерий Гергиев, актер Владимир Машков и Тимати. Их, если верить организаторам, слушали 100 тысяч человек, расположившихся на трибунах и в фан-зоне.

За несколько дней до концерта сообщалось, что руководство московских вузов заставляет студентов участвовать в митинге, а на сайте massovki.ru предлагали оплату в 500 рублей за посещение «Лужников» 3 марта. Возможно, именно поэтому многие пришедшие на стадион Владимира Путина не дождались: еще до его выступления они стали удаляться в сторону метро.

В начале третьего ведущие Яна Чурикова, Дмитрий Губерниев и Светлана Зейналова объявляют главного выступающего – кандидата в президенты Владимира Путина. Под гул стадиона он выходит на круглую сцену, напоминающую ринг. Идущие на трибуны люди останавливаются у экрана. Рядом с президентом стоит два десятка человек – Евгений Петросян, Виктор Садовничий, Владислав Третьяк, Никита Михалков, Леонид Якубович; все улыбаются. Путин говорит, что, стоя на сцене-ринге, чувствует «дыхание, локоть и плечо» всех людей в стране.

Путин говорит: «Мы должны сделать все, чтобы будущие поколения россиян жили счастливо», и снова просит зрителей согласиться с ним; зрители соглашаются.

Наконец Путин вспоминает, что после победы хоккейной команды олимпийских атлетов из России на Играх в Пхенчхане спортсмены пели гимн, но «почему-то мы не слышали музыку» - и предлагает спеть гимн. Путин поет гимн – целиком. Вместе с ним поет команда поддержки, находящаяся на сцене. Стоящие возле памятника Ленину люди, в основном, молча смотрят на экран – лишь несколько человек беззвучно шевелят ртами в такт словам.

Президент убирает микрофон и идет жать руки хоккеистам, которые стоят тут же. Они должны были в этот день играть в ¼ финала Западной конференции КХЛ, но матчи ради митинга перенесли на день. Путин уходит. Чурикова объявляет Григория Лепса. Russia Today завершает прямую трансляцию в ютюбе. Корреспондент «Медузы» с огромным трудом проходит на трибуны – ему мешает хлынувший наружу поток людей с флагами и плакатами в руках.

«Путин закончил выступление – все, до свидания!» - объясняет спешащий наружу мужчина.

Впрочем, трибуны все еще заполнены на три четверти. Лепс бегает по сцене, не слишком пытаясь попасть движениями губ в звуки фонограммы. «Я счастливый как никто», - несется из колонок. Вышедший следующим Филипп Киркоров поет про «сказочное богатство», Стас Михайлов напоминает собравшимся, что Россия «встает с колен».

Выходит еще одна группа доверенных лиц Владимира Путина. Миллионер Игорь Ашманов рассказывает про информационную войну против России и заявляет, что нельзя менять главнокомандующего «в стране, которая ведет войну». Артист Аскольд Запашный делится ощущениями от путешествия в Америку, где, оказывается, «люди уважают нас, уважают сильную страну». Под занавес мероприятия на сцену пускают Кристину Орбакайте, Николая Баскова, Александра Розенбаума. «Стрелять так стрелять, выбирать так выбирать», - напутствует певец уже наполовину опустевшие трибуны. Яна Чурикова закрывает концерт, напоминая, что «у нас свободная страна».

Досидевшие до конца (и вероятно, порядком замерзшие) люди устремляются в переходы. «Свободная страна: сказали прийти на концерт – пришел, не сказали прийти – не пришел», - иронизирует мужчина средних лет, проходя через арку на выход. Когда сектор пустеет, к простоявшему у выхода весь концерт мужчине лет тридцати подходят несколько человек.

«Олег Григорьевич, - обращается мужчина к одному из них. - Ну что за ****** [безобразие]? Почему нельзя час людей подержать?».

Второй начинает оправдываться, говорит, что после выступления Путина «все сами побежали на выход». Первый качает головой, и мужчины переходят к обсуждению грядущей рабочей недели.