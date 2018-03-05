На Донбассе бойцы ВСУ захватили в плен боевика «ДНР» из России

На Донбассе бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен российского наемника.

Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

«Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации», — сообщили в бригаде.

Кроме российского паспорта, пленный имел при себе временное удостоверение личности, выданное террористами «ДНР».

Взятый в плен поребрик Покусаев из села Яропольцы Белгородской области.

Маленький совет - если не хотите светить человека, то надо меньше данных на документах оставлять https://t.co/kg5n2dt2we #рашист pic.twitter.com/UndoivLK0u — Necro Mancer (@666_mancer) 4 марта 2018 г.

Напомним, на Днепропетровщине СБУ задержала боевика террористической группировки «Восток».