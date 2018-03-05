На Донбассе бойцы ВСУ захватили в плен боевика «ДНР» из России

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На Донбассе бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен российского наемника.

Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

«Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации», — сообщили в бригаде.

Кроме российского паспорта, пленный имел при себе временное удостоверение личности, выданное террористами «ДНР».

Напомним, на Днепропетровщине СБУ задержала боевика террористической группировки «Восток».

Роман Свиридов

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