На Донбассе бойцы ВСУ захватили в плен боевика «ДНР» из России

На Донбассе бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины захватили в плен российского наемника.
Об этом говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.
«Военнослужащие 57 бригады захватили в плен боевика незаконных вооруженных формирований, который оказался гражданином Российской Федерации», — сообщили в бригаде.
Кроме российского паспорта, пленный имел при себе временное удостоверение личности, выданное террористами «ДНР».
Взятый в плен поребрик Покусаев из села Яропольцы Белгородской области.— Necro Mancer (@666_mancer) 4 марта 2018 г.
Маленький совет - если не хотите светить человека, то надо меньше данных на документах оставлять https://t.co/kg5n2dt2we #рашист pic.twitter.com/UndoivLK0u
Напомним, на Днепропетровщине СБУ задержала боевика террористической группировки «Восток».