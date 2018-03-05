В Киеве СБУ задержала бизнесмена. Который обеспечивал медикаментами боевиков «ДНР»

Сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали в Киеве бизнесмена, который обеспечивал медикаментами боевиков «ДНР».

Об этом сообщает сайт СБУ.

Отмечается, что житель Донецка организовал поставки медикаментов из Украины через территорию РФ во временно оккупированную Донецкую область.

«Ввезенную в «ДНР» продукцию делец реализовывал в медицинские учреждения, в частности в те, где проходят лечение и реабилитацию боевики», - говорится в сообщении.

Местному населению коммерсант продавал лекарства по ценам, завышенным в 4-5 раз. А налоги платил в бюджет так называемой «ДНР», из которого финансируется деятельность боевиков.

«Полученная от незаконного бизнеса прибыль позволил дельцу удерживать во французской Ницце собственную яхту и пользоваться во временно оккупированном Донецке новым автомобилем «Bentley», - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ также зафиксировали, что за свои сделки бизнесмен пытался получить из украинского бюджета возмещение НДС на сумму почти 4 млн гривен.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ст. 258-5 УК Украины (финансирование терроризма), и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Во время обысков в его офисах в Киеве и Харькове правоохранители изъяли деньги, черновую бухгалтерию и печати различных предприятий, задействованных в сделке. Движение средств на счетах предприятий, привлеченных к противоправной сделке, и на личных счетах организатора схемы заблокировано.

Напомним, в Украине разоблачили механизм финансирования террористов «ЛДНР» с помощью криптовалют.