Роскомнадзор потребовал от СМИ удалить фото с надписью «Против Путина» на льду реки в Петербурге

Северо-западное управление Роскомнадзора потребовало от издания «Агентство бизнес новостей» удалить с сайта фотографию акции волонтеров штаба Ксении Собчак, написавших краской на льду замерзшей реки Фонтанки в Санкт-Петербурге лозунг «Против Путина».

Об этом сообщает «Медуза».

Ранее сообщалось, что в Петербурге на льду реки Фонтанка группа людей написала «Против Путина», но через 15 минут надпись стерли, а ее авторов задержали

Как пояснил изданию сотрудник ведомства, надпись «Против Путина» может быть расценена как агитация, нарушающая закон о выборах. К тексту самой заметки у Роскомнадзора претензий не возникло.

«Агентство бизнес новостей» согласилось с требованием, и теперь новость об акции сторонников Собчак сопровождается фотографией, где надпись «Против Путина» закрыта комментарием «Мы не можем показать лозунг протестующих по настоятельной просьбе Роскомнадзора».

В свою очередь, «Медиазона» отмечает, что фотографии с акции удалили и другие петербургские издания — «Росбалт» и «Деловой Петербург».

Напомним, что в Москве провели предвыборный митинг за Путина с Петросяном, согнанными бюджетниками и платой в 500 рублей.