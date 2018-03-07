Россия в 2016 году помешала тому, чтобы главой Госдепа стал неудобный для нее политик, - СМИ

Согласно журналу New Yorker, российские власти утверждают, что они не допустили назначения бывшего республиканского кандидата в президенты Митта Ромни государственным секретарем США при президенте Дональде Трампе.

Об этом сообщает «Голос Америки».

В материале, посвященном бывшему британскому шпиону Кристоферу Стилу, издание отмечает, что Стил составил особое досье, источником которого был «высокопоставленный российский чиновник». Этот источник заявил, что некоторые сотрудники российского МИДа утверждали, что предотвратили назначение Ромни главой Госдепартамента.

В меморандуме Стила говорится, что Россия использовала «некие каналы», чтобы потребовать, чтобы Трамп выбрал такого госсекретаря, который снял бы «связанные с Украиной санкции», утверждается в публикации. Кремль, как отмечает New Yorker, также якобы хотел, чтобы глава Госдепартамента пошел навстречу России в вопросе о Сирии, где Москва поддерживает президента Башара Асада в многолетней гражданской войне.

Сообщалось, что Ромни был одним из кандидатов на должность госсекретаря и встречался с Трампом во время переходного периода. Но в конце концов президент остановился на кандидатуре Рекса Тиллерсона, который и стал главой американской дипломатии.

Стил составил неподтвержденное и неоднозначное досье, в котором описал предполагаемые связи Трампа с Кремлем. Документ привлек к себе внимание в расследовании российского вмешательства на выборах президента США и возможных связей между предвыборным штабом Трампа и Москвой.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп осудил действия России и Ирана в Сирии.