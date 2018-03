Россия разместила свои войска так, чтобы совершить быстрое вторжение в Украину, - американское исследование

За период с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои военные силы, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение с севера и востока Украины.

Об этом говорится в исследовании американского аналитического центра Institute for the Study of War Российская военная выправка: боевой порядок сухопутных сил, передает Голос Америки.

По данным аналитиков, в 50 милях от границы Украины РФ разместила сухопутные силы вдоль отдельных линий наступления с защищенными тылами.

Также вдоль российско-украинской границы размещены несколько механизированных подразделений.

«У границы с Украиной расположены 3 механизированных подразделения, в то время, как в балтийском регионе размещено лишь 1 десантное подразделение, что не является оптимальным для масштабного механизированного вторжения», - сказано в исследовании.

В странах Балтии также россияне готовы к проведению гибридной военной интервенции, подобно тому, что они делали в Украине после Майдана, несмотря на то, что российские наземные силы не были размещены или реорганизованы для проведения военных действий без предупреждения в этом регионе.

«Лидеры США и европейские союзники не готовы к тому, что Путин задумал в войне с Украиной и странами Балтии», - отмечает аналитический центр.

Эксперты призвали «переоценить вероятные сценарии действий России и пересмотреть военные и невоенные инструменты, необходимые для защиты союзников НАТО и Украины от возможной российской агрессии».

Напомним, ранее Порошенко заявлял, что на Донбассе из 39 тысяч боевиков 3 тысячи – регулярные войска РФ.