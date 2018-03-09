В Госдепе заявили, что Россия использует Украину как лабораторию для кибератак

Кибератаки со стороны России являются свидетельством того, что агрессия этой страна против Украины имеет гибридный характер.

Такое заявление сделал в программе Государственного департамента США «Readout» сказал заместитель Госсекретаря Джон Салливан, передает «Reuters».

По его словам, реформы в Украине сильно усложнены внешней агрессией и другими угрозами со стороны России.

«Это не только военная операция, а и кибероперации. Мы как раз накануне моего визита в Украину сделали заявление о происхождении кибератак, которые назывались NotPetya. Атака началась в Украине, но распространилась по всему миру, вызвав миллиардные убытки. Мы считаем, что россияне используют Украину в качестве лаборатории для такого вида вредоносных действий», – подчеркнул Салливан.

Напомним, МИД Великобритании официально обвинил российские власти в направленной против Украины массированной кибератаке с использованием вируса-вымогателя NotPetya, заразившего в июне 2017 года сотни тысяч компьютеров по всему миру.