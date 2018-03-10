«Наши подлодки способны уничтожить Россию»: в Пентагоне ответили на «бряцанье оружием» Путина

В Пентагоне предупредили Россию, что США, как и раньше, могут ответить на ядерную атаку со стороны Москвы.

Такое заявление сделал во время слушаний в комитете Конгресса по делам вооруженных сил глава Стратегического командования ВС США генерал Джон Гайтен, сообщает «Голос Америки».

«Мы готовы ко всем имеющимся угрозам, и никто не должен сомневаться в этом, – заявил Гайтен в ответ на вопросы законодателей относительно заявлений президента России Владимира Путина о новых видах оружия. – Они не могут ничего сделать, кроме массированной атаки против нашей страны, на которую мы можем ответить… Кстати, они не знают, где находятся наши подводные лодки, а они способны уничтожить их страну, если мы пойдем этим курсом».

При этом замминистра обороны США Джон Руд подчеркнул, что заявления Путина «хотя и не стали неожиданностью, но все же вызвали разочарование».

«Мы обеспокоены некоторыми положениями доктрины, которые исходят от России, разговорами о ранней эскалации, усилении роли ядерных средств в конфликте, – сказал он.

Руд опроверг заявления Москвы о том, что она разрабатывает новые ядерные вооружения из-за отказа Вашингтона придерживаться предыдущих соглашений в области контроля над вооружениями.

«США продолжают оставаться верными нашим обязательствам в области контроля над вооружениями, – сказал заместитель министра. – К сожалению, предыдущая практика РФ в том, что касается соблюдения ею обязательств в области контроля над вооружениями, оставляет желать лучшего».

При этом ни Руд, ни Гайтен никаких подробностей не сообщили.

Отметим, 1 марта во время послания Федеральному Собранию Путин сообщил, что у России есть гиперзвуковое оружие — комплексы «Авангард» и «Кинжал», а также ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

Напомним, Путин заявил, что РФ вынудили аннексировать Крым.