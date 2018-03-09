На Донбассе от пули снайпера погиб один из лучших разведчиков «Азова»

В ночь с четверга на пятницу, 9 марта, на Востоке Украины выстрелом снайпера был убит 23-летний военнослужащий полка «Азов» Юрий Луговский, позывной «Баррет».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Роман Синицын.

«Баррет погиб сегодня ночью от пули снайпера. Один из лучших разведчиков «Азова». Баррет постоянно где-то ходил со своей группой в серой зоне. Минировал, то выслеживал, лежал на днях в «лёжках», возвращался с трофеями. На войне с первых дней. «Донбасс», Иловайск, затем «Азов». О Баррете ходили легенды даже в полку, среди своих. О результатах, об операциях. В секторе его группу знали все», – написал Синицын.

Напомним, в пресс-центре штаба АТО сообщали, что в зоне АТО 8 марта под обстрелами российско-террористических войск погиб один украинский военнослужащий.