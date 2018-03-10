За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий и еще один получил ранение

На Донбассе за минувшие сутки, 9 марта, боевики три раза нарушили режим тишины – один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«За прошедшие сутки российско-оккупационные войска неоднократно нарушали условия бессрочного прекращения огня в районе АТО, осуществив три обстрела позиций ВСУ», – говорится в сводке.

На Луганском направлении противник вел огонь по опорным пунктам ВСУ из стрелкового оружия возле Станицы Луганской.

На Донецком направлении боевики дважды применяли стрелковое оружие. В частности, агрессор обстрелял укрепления украинских защитников в районах населенных пунктов Авдеевка и Водяное.

Напомним, что в ночь с четверга на пятницу, 9 марта, на Востоке Украины выстрелом снайпера был убит 23-летний военнослужащий полка «Азов» Юрий Луговский, позывной «Баррет».