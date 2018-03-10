«Хотелось его хоть как-то унизить»: Украинский десантник плюнул в лицо ведущему Первого канала, который пропагандирует войну на Донбассе

Украинский военнослужащий Валерий Ананьев, воевашний на Донбассе, плюнул в лицо ведущему программы «Время покажет» на Первом канале Артема Шейнина.

Об этом Ананьев рассказал на своей странице в Facebook.

По словам Ананьева, он увидел Шейнина с женой в аптеке в Вероне. Дождавшись, когда телеведущий с супругой выйдут на улицу, Ананьев начал разговор с ведущим, после чего плюнул в него. Свой поступок украинский военнослужащий объяснил тем, что Шейнин поддерживает вооруженный конфликт в Донбассе.

После данной публикации Валерий Ананьев опубликовал видео-трансляцию на своей странице в Facebook, где он объяснил свое поведение.

- Я встретил Артема Шейнина, ведущего «Первого канала», который пропагандирует войну (на Донбассе, – прим.), который благословляет российских наемников ехать в Украину и убивать украинцев. То есть это человек, который виновен в сотнях, а то и тысячах смертей и с той, и с другой стороны. Начали мы с ним разговаривать. Не помню, о чем был разговор, но я его схватил, или просто толкнул. Я не знал, как сдержаться, и я ему в морду просто харкнул, - объяснил Ананьев.

- Я впервые в жизни харкнул кому-то в лицо. Я согласен, это не очень достойно, это по-бабски. Но я не знал, что делать - мне хотелось унизить его хоть как-то», - рассказал он.

Ранее сообщалось, что в эфире передачи на российском «Первом канале» «Время покажет» ведущий Артем Шейнин напал на американского журналиста Майкла Бома. Инцидент произошел во время обсуждения темы снятия флага России с торгового представительства в Вашингтоне.

Напомним, что воевавший в Донбассе десантник Валерий Ананьев за два месяца добрался пешком до мыса Финистерре в Испании - почти самой западной точке Европы.