На Донбассе за сутки боевики пять раз открывали огонь – один военнослужащий ранен

В субботу, 10 марта, незаконные вооруженные формирования пять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, один военнослужащий был ранен.

Об этом говорится в утренней сводке штаба АТО.

«В общем, за минувшие сутки, агрессор совершил 5 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. В результате вражеского огня один украинский воин получил ранения. Военнослужащего доставили в военно-медицинский госпиталь. Ему оказана необходимая медицинская помощь», - заявил спикер операции Олег Сушинский.

На Луганском направлении противник из гранатометов и стрелкового оружия вел огонь по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Новгородское и Малиновое. Кроме этого, минометы 82 калибра боевики применили неподалеку Катериновки.

В Донецкой области оккупанты из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли украинские опорные пункты вблизи Водяного. Также из 82 мм минометов и гранатометов боевики вели огонь по защитникам Богдановки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что за предыдущие сутки на Донбассе погиб один военнослужащий и еще один получил ранение.