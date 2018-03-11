На Луганщине взяли в плен боевика, пытавшегося проникнуть на подконтрольную территорию с автоматом и «военным билетом»

Военнослужащие Вооруженных сил Украины пресекли попытку проникновения боевика на подконтрольную Украине территорию Донбасса. Террориста задержали на Луганщине.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«Военнослужащие отдельной механизированной бригады, выполняющие боевые задачи на луганском направлении, предупредили попытку проникновения боевика незаконных вооруженных формирований на подконтрольную Украине территорию. После неприцельного обстрела противником наших позиций, боевик пытался пройти вглубь между наблюдательными постами. Благодаря профессиональным и грамотным действиям украинских защитников, он был взят в плен», - отметили военные.

У задержанного изъяли автомат АК-74Н и «военный билет» на имя Солоида Игоря Викторовича, выданный «администрацией» временно оккупированных районов Луганской области. Бойцы сил АТО передали пленного в компетентные органы.

Напомним, ранее сообщалось о том, как 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой с арсеналом вооружения задержали руководителя Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимира Рубана.

Его подозревают в подготовке теракта в правительственном квартале и подготовке покушений на высших должностных лиц государства.