В СБУ заявили, что 200 бывших боевиков с Донбасса вернулись в Украину по программе «Тебя ждут дома»

С начала конфликта на Донбассе по программе Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома» в Украину вернулось 200 бывших боевиков.

Об этом сообщают в пресс-центре штаба АТО.

Так, с 18 августа 2015 года программой воспользовались 200 человек, из которых 125 освобождены от уголовной ответственности судами и 9 - от отбывания наказания.

Отмечается, что СБУ по программе осуществляет меры по возвращению на подконтрольную Украины территорию и освобождение от уголовной ответственности граждан, которые добровольно отказались от участия в незаконных вооруженных формированиях российско-оккупационных войск.

Ранее сообщалось, что в Петербурге напали с ножом на пикетчика с украинским флагом.