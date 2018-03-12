Евросоюз еще на полгода продлил санкции против России из-за аннексии Крыма

Европейский Союз продлил ограничительные меры в отношении 150 граждан и 38 компаний России до 15 сентября 2018 года.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник.

«Совет ЕС продлил меры за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев», - говорится в сообщении.

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС 13 марта 2018 года.

Отмечается, что оценка ситуации не оправдала изменения режима санкций.

«Другие меры ЕС, действующие в ответ на кризис Украины, включают: экономические санкции, направленные на конкретные сектора российской экономики, которые в настоящее время действуют до 31 июля 2018 года; ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченную территорией Крыма и Севастополя, в настоящее время действующей до 23 июня 2018 года», - говорится в сообщении.

Как известно, летом 2014 года ЕС ввел торговые и инвестиционные санкции против Крыма. В перечне «запрещенной торговли» указано более 250 наименований, включая морскую воду.

Европейские санкции против РФ состоят из нескольких пакетов. Первыми были введены индивидуальные санкции против граждан РФ и Украины, которых Европа считает ответственными за подрыв территориальной целостности Украины. Срок их действия заканчивался 15 марта 2018 года. Экономические санкции действуют до 31 июля 2018 года.

Напомним, ранее США расширили санкционный список против России.