В зоне АТО погиб украинский боец

В Донецкой области, в зоне АТО во время выполнения боевых задач погиб младший сержант ВМС Украины Александр Швец.

Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.

«Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», - сообщили в командовании.

Сайт «Цензор.НЕТ» пишет, что погибшему было 47 лет, он жил в городе Александрия Кировоградской области.

По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения.