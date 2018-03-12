В зоне АТО погиб украинский боец

В Донецкой области, в зоне АТО во время выполнения боевых задач погиб младший сержант ВМС Украины Александр Швец.
Об этом сообщили в пресс-центре командования ВМС Украины.
«Командование, весь личный состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины глубоко скорбят и выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего», - сообщили в командовании.
Сайт «Цензор.НЕТ» пишет, что погибшему было 47 лет, он жил в городе Александрия Кировоградской области.
По данным пресс-центра АТО, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных. Во время выполнения боевых задач погиб один украинский военнослужащий, еще трое бойцов получили ранения.