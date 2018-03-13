«Перед нами обезьяна с гранатой», - экс-глава МИД Украины об угрозах Путина

Если западные страны втянут Россию в настоящую гонку вооружений, то через 10 лет от РФ «останутся лишь воспоминания».

Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, сообщает «Радио Свобода».

Экс-глава министерства прокомментировал недавнее выступление Владимира Путина о новых типах вооружения РФ.

- У меня осталось такое впечатление: он пугает, а его не боятся. Если перевести на нормальный язык, то перед нами обезьяна с гранатой. Еще мне вспомнились последние съезды ЦК КПСС – поздний Леонид Брежнев, который размахивал ядерной дубиной и угрожал поставить всех на место. На самом деле Владимир Путин подписал себе и России приговор. Потому что если Запад втянет Россию в настоящую гонку вооружений, то не пройдет и 5-10 лет, как от этой страны останутся лишь воспоминания. А потом кто-то будет говорить, что «крупнейшей катастрофой 21-го века был развал Российской Федерации».

- Злодеи не останавливаются, пока им не противодействуют. Как только ударят по рукам, желание воровать исчезает. Если мы и мировое сообщество ударим Путина по рукам и покажем, что дальше он уже не сможет зайти без серьезных последствий, то, я думаю, ситуация по крайней мере будет управляемой. Он прекрасно понимает, что в случае ядерной войны исчезнет его Россия и он сам, и не зайдет так далеко, - сказал Огрызко.

Также он считает, что перед украинской властью должен быть жестко поставлен вопрос о прекращении торговли с Россией.

- Это демотивирует не только украинцев, но и наших союзников. Мы не покупаем газ, как раньше, но продолжаем покупать, например, лаки, краски, бижутерию, даже кофе. А между тем каждый доллар, который они зарабатывают, расходуется на вооружение армии, которая убивает украинских солдат. В чем здесь смысл? – отметил бывший министр.

Напомним, что ранее в Пентагоне ответили на «бряцанье оружием» Путина.