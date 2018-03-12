В аннексированном Крыму детей заставляют рисовать плакаты к выборам президента РФ, - правозащитники

В оккупированном Крыму в одной из школ детей принуждают рисовать плакаты к выборам президента РФ.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа (КПГ) со ссылкой на 2 независимых источника в различных классах этой школы.

Детей обязали записать в дневник задание об участии в конкурсе. Рисунок для конкурса нужно принести в школу до 13 марта.

Источник в школе предоставил правозащитникам фотографии записей «Мама, папа, я - в выборах участвует вся семья» в дневниках детей.

По информации КПГ, детям предложили привести своих родителей на выборы и сфотографироваться на фоне таких рисунков.

«В этой школе 18 марта будет находиться избирательный участок, на котором пройдут нелегитимные выборы президента РФ», - сообщают в организации.

Крымская правозащитная группа призвала сообщать о принуждении крымчан к участию в выборах президента РФ или вовлечении школьников в политическую агитацию.

Напомним, избирком Тульской области досрочно сообщил о высокой явке на выборах президента РФ.