Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и обвинила Москву в незаконном применении силы на территории Соединенного Королевства.

Об этом Мэй объявила во время выступления в парламенте, сообщает «Новое время».

Премьер-министр добавила, что речь идет о дипломатах, являющихся агентами российской разведки. Кроме того, Лондон отменяет все ранее запланированные встречи на высшем уровне с Россией.

- Россия несет ответственность за покушение на Скрипаля. Это было незаконное использование силы российского государства (на территории Великобритании), - заявила Мэй.

«РБК-Украина» сообщает, что Министерство иностранных дел (МИД) Британии вызвало российского посла в Лондоне из-за дела об отравлении Сергея Скрипаля.

Кроме того, из-за отравления Скрипаля Великобритания созывает Совбез ООН. По словам премьера, Скрипаль и его дочь отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в СССР в 1970-х годах. Мэй добавила, что разработкой этого вещества занимались военные в рамках программы Новичок.