Путин приехал с проверкой на строительство Керченского моста – Порошенко назвал его визит «опасной провокацией»

Президент России Владимир Путин приехал на Крымский мост накануне президентских выборов в РФ.

Об этом в своем «Твиттере» сообщил российский журналист Дмитрий Смирнов.

«Очень впечатляет объект! Конечно, хотелось бы, чтобы люди поехали по этому мосту уже летом», — приводит журналист слова Путина.

Владимир Путин приехал на Крымский мост pic.twitter.com/7jnr1NqBgZ — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 марта 2018 г.

В то же время президент Украины Петр Порошенко назвал провокацией визит Путина в Крым. Об этом он сказал на совместной с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом встрече с представителями СМИ в среду в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

«Это опасная провокация, когда сегодня президент России Путин, прямо перед выборами, специально едет на оккупированную территорию, посетит Симферополь и Севастополь. Именно поэтому важна единая позиция всего мира о непризнании выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма», – подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее Путин заявил, что РФ вынудили аннексировать Крым.