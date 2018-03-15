Показал, как Россия встает с колен, - глава МИД РФ оконфузился о время форума

С министром иностранных дел России Сергеем Лавровым произошел конфуз во время форума «Россия – страна возможностей»: он споткнулся, поднимаясь на главную сцену.

Этот момент сфотографировал корреспондент Ura.ru, а через некоторое время фотографии были удалены, пишет интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «Московский комсомолец».

Так, 67-летний Лавров упал на колени, но быстро поднялся на ноги.

- Споткнулся! Хорошо, что на ступеньке, а не на дипломатическом фронте! – отшутился глава МИД РФ.

Эту фразу записала на видео одна из участниц форума. Отметим, что пользователи интернета активно обсуждают фотографию министра иностранных дел.

«Лучшее фото на сегодня! Символичность везде! Глава МИД России Лавров упал, когда поднимался на сцену. На ваших глазах реальный пример того, как Россия будет вставать с колен после международной изоляции», «Никто нас не поставит на колени», «Лавров сегодня шлёпнулся на сцене. Очень символичная ситуация», – прокомментировали в сети.

Напомним, что ранее глава МИД РФ Лавров назвал оператора Reuters «дебилом» на встрече в рамках ОБСЕ.