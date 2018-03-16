Бывший шпион КГБ заявил, что его пытались отравить в Новой Зеландии

Бежавший на Запад бывший шпион КГБ, двойной агент Борис Карпичков утверждает, что в 2006 году его пытались отравить во время прогулки в Окленде в Новой Зеландии.

Об этом сообщает «Сноб» со ссылкой на «New Zealand Herald».

Борис Карпичков считает, что его пытались отравить российские агенты. По его словам, когда он гулял по улицам Окленда, к нему подошел нищий, который попытался выхватить его сумку. После этого нападавший бросил в лицо россиянина неизвестный порошок.

Карпичков утверждает, что после нападения у него закружилась голова, он начал потеть, а, пройдя примерно полтора километра, чуть не потерял сознание. После этого мужчина обратился к врачу, который диагностировал у него грипп. Карпичков рассказал, что до этого момента он был 90-килограммовым «толстяком», однако после атаки потерял 30 килограммов веса, а на его теле выпали волосы. Спустя время его состояние стабилизировалось.

Бывший шпион КГБ также отметил, что месяц назад получил новое предупреждение о том, что его жизнь находится в опасности. В письме говорилось, что следующими мишенями станут Карпичков, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль (в начале марта его отравили в Великобритании) и другие разведчики.

В полиции Новой Зеландии сообщили, что начали проверку заявления Бориса Карпичкова. В полиции подтвердили, что в 2006-2007 годах мужчина находился в Новой Зеландии.

Карпичков работал шпионом в Латвии, однако в 1995 году начал передавать секретные сведения латвийским властям и их западным союзникам. В 1998 году, когда его раскрыли, Карпичков бежал в Великобританию, где провел следующие шесть лет. Затем из-за существующих угроз он бежал в Новую Зеландию по поддельному латвийскому паспорту. В Новой Зеландии мужчина попросил статус беженца, однако, когда в 2007 году он возвращался в Великобританию, его заявление все еще рассматривалось.