Решение использовать нервно-паралитический газ военной категории для устранения экс-шпиона Сергея Скрипаля с подавляющей долей вероятности принял лично президент России Владимир Путин.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Британии Борис Джонсон, передает Reuters.

- У нас ссора с путиснким Кремлем, и его решение - и мы считаем, что в целом это его решение - направить использование нервно-паралитического отравляющего вещества на улицы Великобритании, на улицы Европы, впервы со времен Второй мировой войны", - заявил Джонсон.. Он подчеркнул, что Великобритания не имеет никаких претензий к россиянам и не проявляет русофобии. "Мы ничего не имеем против самих русских. В результате того, что происходит, русофобии не должно быть, - отметил глава британского МИД.

Россия отрицает любую причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Напомним, что бывшего российского шпиона Скрипаля вместе с его дочерью отравилинеизвестным веществом 4 марта в одном из торговых центров Солсбери. Вместе с ними были госпитализированы более 20-ти человек и один полицейский.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании и Госдеп США официально обвинили Россию в отравлении бывшего шпиона Скрипаля.

Отметим также, что Великобритания вышлет 23 российских дипломатов из-за покушения РФ на шпиона Скрипаля.