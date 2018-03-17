Не нуждаемся в признании киевским режимом, - МИД РФ ответил на решение Авакова о запрете россиянам голосовать в консульствах

Представители МИД России опубликовали на официальном сайте дипведомства заявление в связи с последними украинскими инициативами о непризнании легитимности выборов 18 марта и запрете голосования на территории Украины. Российская сторона считает действия Украины беспрецедентными и возмутительными.

Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

В заявлении сказано, что запрет на голосование россиян в консульствах РФ в Украине «противоречит общепринятым представлениям о цивилизованных странах» и «международным правовым нормам». В частности, МИД России ссылается на положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«Налицо открытое вмешательство в сугубо внутренние дела Российской Федерации, ведущее к эскалации напряженности в и так весьма неблагополучных двусторонних отношениях… Вызывают также удивление призывы украинской стороны не признавать легитимность предстоящих выборов Президента Российской Федерации. Хотели бы подчеркнуть, что в признании наших выборов киевским режимом Россия точно не нуждается», — сказано в заявлении.

Также МИД РФ заявляет, что в связи с действиями Украины Россия надеется на реакцию авторитетных международных структур — ООН, ОБСЕ и других.

Подобную позицию озвучивают и в Центризбиркоме России, ссылаясь на нарушение конвенций и двусторонних договоренностей между Киевом и Москвой.

Ранее сообщалось, что 16 марта Арсен Аваков запретил россиянам голосовать на территории Украины.

Напомним, украинские националисты пообещали блокировать российские диппредставительства в день выборов президента РФ.