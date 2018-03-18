В оккупированной Керчи силовики разогнали мирное собрание гаражного кооператива

В оккупированной Керчи 16 марта российские силовики разогнали мирное собрание гаражного кооператива «Марат».

Об этом сообщает местное издание «Керч».

Участники кооператива собрались, чтобы обсудить земельную проблему. По словам председателя кооператива Игоря Вовка, керчане пытаются оформить документы много лет. В 2014-м году это помешал сделать переходный период, потом члены кооператива продолжили оформление бумаг, платили за землю, но не так давно получили претензию на миллион рублей.

Однако, приехавшие правоохранители предупредили участников кооператива об административной ответственности, которая предполагается за участие в несанкционированном собрании. В итоге участники встречи сменили дислокацию.

После этого правоохранители, применив силу, забрали председателя кооператива в отделение полиции для составления на него административного протокола, а остальных участников заставили разойтись.