В Донецкой области от разрыва гранаты погиб пограничник

В Донецкой области в субботу, 17 марта, в результате разрыва гранаты погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Вечером в одном из блиндажей пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ «Майорское», пока по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната. В результате двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказали помощь и доставили в Бахмутскую центральную больницу.

Один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести.

Назначено специальное расследование, обстоятельства трагического случая устанавливают.

Напомним, ранее в зоне АТО подорвали автомобиль пограничников – погибло двое бойцов ГПСУ.