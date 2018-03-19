«Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной», – генсек НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Альянсу следует увеличить оборонный потенциал и готовность к активным действиям из-за непредсказуемости России.

Об этом он заявил в интервью немецкому изданию «Welt am Sonntag», передает «Левый берег».

Он отметил, что НАТО готово к ответу в случае нападения на любого члена Альянса, но в то же время не стремится к войне, а выступает за политику сдерживания.

«Мы всегда готовы ответить, когда один из союзников подвергается военному нападению. Мы хотим устойчивого сдерживания. Мы не хотим войны. Наша цель – деэскалация», - добавил Столтенбер.

Также он отметил, что Россия становится «все более непредсказуемой и агрессивной».

«Мы всегда можем делать больше и должны сейчас подумать об этом. Солсбери, судя по всему, является следствием того, что мы наблюдали в течение нескольких лет - Россия становится все более непредсказуемой и агрессивной», - сказал Столтенберг.

Он также добавил, что НАТО готовится ко встрече в формате «Совет НАТО – Россия», в повестку которой может войти тема гибридной войны.

«Я думаю, что на саммите НАТО в июле в Брюсселе канцлер Ангела Меркель и ее коллеги столкнутся с новыми решениями», - отметил генсек НАТО.

Напомним, в результатах американского исследования говорилось,что Россия разместила свои войска так, чтобы совершить быстрое вторжение в Украину.