На Донбассе на гранате подорвались пять боевиков, - разведка

На Донбассе в результате взрыва ручной гранаты получили ранения по меньшей мере пять боевиков 7-й отдельной мотострелковой бригады российско-оккупационных войск, сообщили в украинской военной разведке.

По предварительным данным, боеприпас по неизвестным причинам взорвался в кармане одного из боевиков. Пророссийских боевиков с ранениями различной степени тяжести доставили в хирургическое отделение больницы в оккупированном террористами «ДНР» городе Енакиево Донецкой области.

«Непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, «списав» ранения подчиненных на боевые потери. Пока они думали как логично объяснить несостоятельность «пострадавших», информацию о происшествии узнало не только высшее командование, но и широкая общественность», - отмечается в сообщении.

По данным украинской разведки, террористы «ДНР» пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы.

Напомним, в Киеве на остановке мужчина бросил в полицейских взрывное устройство.